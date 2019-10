Barcellona, Rakitic è un caso. La moglie ne prende le difese sui social

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Raquel Mauri, moglie di Ivan Rakitic, prende le difese del marito, lasciato ancora una volta in panchina. Attraverso una Instagram Story, ha condiviso un articolo di Manu Carreño, giornalista di Cadena SER, il quale afferma che un giocatore come il croato debba ricevere maggior rispetto: "Eppure non abbassi le braccia, sei un esempio di costanza, saggezza e professionalità. Per tutto ciò ti amo, sei grande e nessuno può cambiarlo" è il commento della signora Rakitic. 31 anni, il giocatore non rientra più nei piani di Ernesto Valverde, che lo ha impiegato solamente una volta da titolare, in una partita peraltro persa a Granada. Complessivamente solo 5 gettoni di presenza in tutte le competizioni..