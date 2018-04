Barcellona, Rakitic: "Il pareggio col Siviglia ci ha dato grande carica"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista del Barcellona Ivan Rakitic ha analizzato così in zona mista il pareggio in rimonta di ieri col Siviglia (2-2), pochi giorni prima del match di Champions con la Roma: "Abbiamo avuto fiducia fino alla fine di poter pareggiare. Non è stato facile, ma ce lo aspettavamo. Questo risultato dà una grande carica alla squadra in vista della Champions. Messi? Quando c'è lui è meglio. Tutti abbiamo fiducia in Messi, speriamo che il suo fastidio muscolare passi presto". Lo riporta TodoMercadoWeb.