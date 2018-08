Barcellona, Rakitic: "Mi piacerebbe continuare qui per molti anni"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista del Barcellona Ivan Rakitic ha parlato della sua permanenza in blaugrana ai taccuini di Marca: “Sono stati giorni in cui ho riflettuto un po', ho parlato di varie cose. Sono qui da quattro anni, spettacolari. Mi piacerebbe continuare qui per molti anni. Far parte del miglior club del mondo è la cosa più bella che ci sia. Ho parlato con mia moglie e con il mio agente, Arturo. Non c'è posto al mondo in cui possa stare meglio”.