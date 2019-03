© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ivan Rakitic, centrocampista del Barcellona ha commentato così il successo arrivato al Bernabeu contro il Real Madrid: "Siamo lieti, orgogliosi del lavoro che abbiamo svolto ancora una volta. Non ci sono molte squadre che possono venire qui a vincere due partite di fila. Il nostro successo è meritato, abbiamo lavorato bene e in questo tipo di match devi combattere, combattere, mettere il piede. Eravamo abbastanza a nostro agio, abbiamo creato occasioni. Poi, nella seconda parte, è normale che l'avversario spinga di più per pareggiare. Onestamente, vincere qui per la seconda volta di seguito è perfetto per noi ma per il titolo penso che ci sia ancora molta strada da fare. Abbiamo fatto un grande passo, questo è quello che volevamo, ma c'è ancora molto tempo. Ora godiamoci questo successo".