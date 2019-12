© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nonostante le continue indiscrezioni di mercato, Ivan Rakitic ieri è partito titolare contro il Maiorca e dopo la gara il centrocampista del Barcellona, che piace a Inter e Juventus, ha detto: "Negli ultimi mesi sono successe tante cose. A volte succedono cose che non si vogliono o non si possono capire e bisogna accettarle. Però io ho pensato a lavorare e a guadagnarmi il posto in squadra. Nessuno mi regalerà niente, ma ma se posso giocare, non c’è posto migliore del Barcellona. Voglio vincere tutti i trofei possibili. E questo è il posto perfetto”.