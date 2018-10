Barcellona, Rakitic: "Sempre speciale giocare a Wembley"

© foto di J.M.Colomo

Ivan Rakitic, centrocampista del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Tottenham a Wembley: "Nel girone ci sono 6 partite e non c'è tempo per recuperare. Dobbiamo vincere domani facendo una grande partita. Non stiamo mostrando il miglior calcio, dobbiamo essere onesti, ma non dobbiamo buttare via quanto di buono fatto finora. Abbiamo veramente tanta voglia di far vedere il nostro attaccamento alla maglia in uno stadio speciale come quello di Wembley. Anche se ovviamente serve rispetto per il Tottenham, che cercherà di vincere con tutte le sue forze visto il ko all'esordio".