© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Da intoccabile a panchinaro di lusso nel Barcellona. Ivan Rakitic non è contento della sua situazione attuale, e ha svuotato il sacco in conferenza stampa dal ritiro con la Croazia: "La verità che tutti nel club sapevano che avevo ricevuto offerte. Ciononostante, voglio ancora dare il meglio per il Barcellona, combattere in campo. Non so però quale sarà il mio futuro. La situazione è difficile, voglio giocare, non voglio solo far parte della rosa. Farò del mio meglio per cambiare questo scenario nelle prossime partite. Ho un contratto fino al 2021 e non c'è posto migliore di Barcellona per giocare a calcio, è il miglior club al mondo, con i migliori giocatori. Se non cambierà nulla, parlerò con la società".