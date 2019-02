© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ivan Rakitic ha parlato ai microfoni di Barça TV dopo il 2-2 arrivato contro il Valencia: "Siamo caduti male. La prima mezz'ora non è stata la migliore e c'è stato un tempo in cui sembrava che stessimo giocando a pallamano. Dovevamo continuare a spingere. Il Valencia ha fiducia, ma abbiamo avuto una buona reazione. Messi? Ha preso un colpo. È il giocatore più importante e io voglio che non si fermi mai. La squadra sta bene, ha rimontato in Copa contro il Siviglia e ha ripreso un 0-2, speriamo che l'infortunio di Messi non sia grave".