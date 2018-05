Barcellona-Real, AS e Marca: "L'arbitro ha deciso la gara"

© foto di Lazzerini

Grandi polemiche intorno al pareggio di ieri tra Barcellona e Real Madrid per 2-2, con i quotidiani vicini ai Blancos che gridano allo scandalo per alcuni errori commessi dal direttore di gara. AS titola in prima pagina: "Mucho Clasico, y poco arbitro". Hernandez Hernandez ha compiuto un vero e proprio disastro che ha irritato tutte i protagonisti della super sfida. Marca invece apre: "Se fosse stata valida per la Liga sarebbe uno scandalo". Il riferimento è alla partita che non contava niente ai fini della classifica, con il Barça già campione di Spagna.