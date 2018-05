Barcellona-Real Madrid 1-1 all'intervallo: espulso Sergi Roberto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' terminato 1-1 il primo tempo di Barcellona-Real Madrid. Luis Suarez ha sbloccato la gara al 10' ma Cristiano Ronaldo quattro minuti dopo ha trovato il pareggio. Nel finale espulso Sergi Roberto per una gomitata a Marcelo, quindi Barcellona in 10 per tutta la ripresa. Fine primo tempo: Barcellona-Real Madrid 1-1.