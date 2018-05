Barcellona-Real Madrid, le formazioni del Clasico: torna titolare la BBC

© foto di J.M.Colomo

Alle 20.45 in un Camp Nou in festa andrà in scena il Clasico tra il Barcellona, già campione e un Real Madrid terzo in classifica. Valverde punta sul solito su Iniesta titolare nel suo ultimo Clasico, e Coutinho alle spalle di Messi e Luis Suarez mentre torna la BBC nel Real con Bale, Ronaldo e Benzema. Fuori Isco infortunato, recuperato in extremis Varane.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta, Coutinho; Messi, Luis Suárez.

REAL MADRID (4-3-3): Keylor Navas; Nacho, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Cristiano Ronaldo, Benzema.