Barcellona-Real nuovamente a rischio. Manifestazione indetta per il 18/12

© foto di J.M.Colomo

Non è un'avvicinamento tranquillo quello che stanno vivendo Barcellona e Real Madrid in vista del Clasico del 18 dicembre prossimo. La gara più importante e sentita del calcio spagnolo, già rinviata ad inizio ottobre, rischia, infatti, di finire nuovamente al centro della contestazione del movimento indipendentista catalano. Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo questa mattina lo Tsunami Democràtic, il gruppo principale del movimento, ha indetto una nuova protesta contro lo stato centrale spagnolo, del quale il Real Madrid viene ritenuto l'espressione calcistica, proprio per il 18 fuori dal Camp Nou sede della sfida tra la formazione di Ernesto Valverde e Zinedine Zidane.

Le preoccupazioni maggiori riguardano i problemi che potrebbero avvenire all'interno dell'area di competenza del club blaugrana che, stando ai regolamenti della Federcalcio spagnola, possono portare a pesanti sanzioni economiche così come alla chiusura dell'impianto.

Dalla dirigenza del Barcellona finora è trapelata tranquillità a convinzione che tutto si svolgerà nel migliore dei modi, ma il rischio di disordini esiste e la stampa spagnola non esclude neanche la possibilità di un nuovo rinvio della gara.