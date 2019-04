Barcellona, retroscena Messi. Vilanova lo convinse a non lasciare il club

C'è stato un momento in cui Leo Messi è stato vicino a lasciare il Barcellona. Lo racconta Jordi Roura, vice di Tito Vilanova su Radio Kanal Barcelona. A convincerlo proprio l'ex allenatore dei blaugrana pochi giorni prima di morire. Era il 2014 e l'argentino, stanco delle critiche ricevute, aveva accarezzato l'idea di cambiare area. Per questo Vilanova decise di parlargli e convincerlo che in nessun'altra squadra si sarebbe trovato meglio che al Barcellona. "Leo non era sicuro di continuare a Barcellona. È vero che questo incontro è avvenuto, io non ero lì ed è anche vero che non so cosa è stato detto. Però Messi ha cambiato il suo approccio e, fortunatamente per Barcellona, ha deciso di continuare qui". Tanto da firmare il rinnovo del contratto con il club. "Si è parlato molto di com'era Tito. Era una persona semplice, diretta, con molta personalità, che ti parlava sempre in faccia. Questo lo rendeva speciale" conclude Roura.