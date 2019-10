Barcellona, retroscena Pedri: era stato provinato dal Real Madrid

© foto di J.M.Colomo

Pedri Gonzalez è uno dei talenti più luminosi di Spagna e negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato è stato il Barcellona ad accaparrarselo, ufficialmente, facendolo però ancora maturare al Las Palmas. Come svelato dal crack stesso, però, prima di firmare coi blaugrana era stato attenzionato anche dal Real Madrid: "Arrivai a Madrid - le sue parole a La Sexta - per fare un provino con il Real, ma non fui molto fortunato. Faceva un freddo brutale, al primo giorno non potei allenarmi. Poi è arrivato il Barcellona e, quando ho ricevuto quella telefonata, sono stato molto felice".