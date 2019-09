© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Neymar ha fatto ritorno a Barcellona per il prosieguo del processo contro il club catalano in merito al contenzioso sulla clausola rescissoria presente nel contratto che legava il brasiliano ai colori blaugrana. L'attaccante del PSG ne ha approfittato per rivedere alcuni amici, tra cui Arthur, centrocampista in forza proprio al Barça. L'incontro non è piaciuto alla società, come riporta Marca, ma non dovrebbero esserci conseguenze concrete per il giocatore. Solo un richiamo verbale - diciamo così - anche se si tratta di un peccato reiterato: anche lo scorso anno i due si videro, e già all'epoca non correva buon sangue tra le parti.