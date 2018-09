Barcellona, riecco Denis Suarez: a disposizione per il PSV

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lontano dal terreno di gioco dallo scorso 28 luglio, quando si fece male contro il Tottenham, Denis Suarez finalmente è pronto a tornare in campo. L'infortunio al bicipite femorale è ormai alle spalle e, come annunciato dal Barcellona tramite Twitter, sarà a disposizione per l'esordio in Champions League contro il PSV Eindhoven.