Barcellona, riecco Messi 115 giorni dopo l'ultima ufficiale in blaugrana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Minuto 57 di Borussia Dortmund-Barcellona. Esce dal campo Ansu Fati, ultimo prodotto della gioielleria blaugrana alle prese con una serata storta (succede, e l'ha capito anche lui adesso), ed al suo posto entra in campo lui: Lionel Messi. 115 giorni dopo l'ultima partita ufficiale giocata con la maglia del Barça, riecco la Pulce, quella sorta di divinità argentina del pallone. Non riesce ad incidere, si vede che la forma partita è ancora una lontana chimera. Ma il Barcellona adesso sa che potrà tornare ad aggrapparsi a lui, nell'immediato futuro e non solo.