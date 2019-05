Barcellona, rifiutata la prima offerta per Cillessen

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Barcellona ha rifiutato la prima offerta del Benfica per Jasper Cillessen. Il portiere olandese, 30 anni, vuole cambiare aria dopo tre anni in cui ha avuto spazio solo in Copa del Rey. La distanza fra offerta (10-12 milioni) e richiesta (30) sono ancora enormi e il Benfica potrebbe inserire un giovane come contropartita. Il portiere e il club portoghese intanto hanno già trovato l'accordo.