© foto di Insidefoto/Image Sport

Continuano le trattative tra Barcellona e Paris Saint-Germain per Neymar. Negli ultimi giorni i contatti si sono intensificati e una prima proposta di un prestito con obbligo di riscatto è stata già rifiutata dal club parigino, che non vuole svalutare l'acquisto effettuato due anni fa. Nelle ultime ore il club catalano ha rilanciato la proposta per convincere i parigini.

L'edizione odierna del Mundo Deportivo parla di un rilancio del club catalano: prestito con obbligo di riscatto dopo la seconda stagione, un'entrata sicura nel bilancio del prossimo biennio. Al momento ancora non è arrivata una risposta da parte della società francese, ma con l'obbligo di riscatto cambia tutto. Rimane da sciogliere il nodo relativo al riscatto, di sicuro non ci saranno ulteriori sconti.