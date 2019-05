© foto di J.M.Colomo

Rivoluzione Barcellona. AS spiega che fioccano le possibili partenze per la società catalana. Andranno via Thomas Vermaelen, Jeison Murillo, Kevin Prince Boateng. Poi il club cerca una destinazione a Rafinha, André Gomes, Denis Suarez, Malcom, Jasper Cillessen. E pur essendo cessioni complesse, la società iberica ha messo in vendita pure Philippe Coutinho e Samuel Umtiti.