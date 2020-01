© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per il Barcellona Nelson Semedo non è più incedibile, anche se il prezzo fatto alle varie pretendenti è alto: 50 milioni di euro. Tuttavia il club azulgrana si sarebbe già messo all'opera per cercare l'eventuale sostituto del portoghese e tra i nomi presenti sulla lista della dirigenza c'è quello di Lukas Klostermann (23), terzino del Lipsia legato ai tedeschi da un contratto fino a giugno 2021 e, soprattutto, da una clausola da 35 milioni di euro. In caso di partenza di Semedo, a determinate condizioni, il Barça comunque non avrebbe problemi a sborsarli per accaparrarselo prima della concorrenza. A riportarlo è il quotidiano catalano Sport.