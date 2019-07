Barcellona, Semedo e Dembele non lasceranno i blaugrana

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'edizione odierna del Mundo Deportivo dedica ampio spazio al Barcellona e alle scelte che faranno i blaugrana sul mercato. Si guarda soprattutto alle eventuali cessioni, ma come riportato dal quotidiano iberico Ousmane Dembélé e Nelson Semedo non lasceranno la Spagna in questa finestra di mercato. Il club catalano, si legge nella prima pagina, non ha nessuna intenzione di cedere i due giocatori, nemmeno per quanto riguarda eventuali scambi.