© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mundo Deportivo racconta un retroscena di mercato del Barcellona collegato all'affare che avrebbe potuto far tornare Neymar al Camp Nou. Infatti, nella trattativa con il PSG il club spagnolo avrebbe voluto farci rientrare anche il terzino Nelson Semedo, al punto che i vertici del Barcellona avevano già deciso la strategia per rimpiazzarlo: richiamare il giovane difensore brasiliano Emerson dal prestito al Betis, così da rimpiazzarne l'eventuale vuoto. Ma alla fine non se ne è fatto più nulla, e tutti sono rimasti al loro posto.