Barcellona, Semedo non è più incedibile. Ma servono almeno 40 mln

La scorsa estate il Barcellona fece sapere di aver rifiutato offerte importanti, alcune anche di 40 milioni circa, per Nelson Semedo (26). Sei mesi più tardi, stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, la situazione è cambiata e già nel corso della prossima finestra di mercato il club azulgrana sarebbe pronto ad ascoltare eventuali proposta per un calciatore che non risulta più incedibile.