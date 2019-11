© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il successo conquistato contro il Celta Vigo, il giocatore del Barcellona Sergi Roberto ai microfoni di Movistar TV ha detto: "Siamo contenti di aver vinto dopo qualche match in cui le cose non andate molto bene. Il primo tempo è stato complicato e nella seconda le cose sono andate meglio. La mia posizione in campo? Sono sempre felice di giocare, penso solo alla vittoria della squadra, siamo felici. Messi? Quando ha segnato i primi due goal la partita si è sbloccata. Leo fa la differenza".