Barcellona, sfortuna Neto. Il portiere è costretto all'intervento chirurgico

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Infortunio per Neto. Il nuovo acquisto del Barcellona sarà operato domani a seguito della frattura nell'osso scafoide della mano sinistra riportata nell'ultimo allenamento. Al termine dell'intervento verranno resi noti i tempi di recupero. L'ex Fiorentina e Juventus era arrivato in Catalogna in questa finestra di mercato dal Valencia, in uno scambio che ha visto Cillessen fare il percorso inverso.