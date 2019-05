© foto di J.M.Colomo

"Abbiamo trovato una persona che cammina da sola". Il profilo Twitter in inglese del Barcellona scherza così sul celebre inno del Liverpool ("You'll Never Walk Alone") in vista del ritorno della semifinale di Champions League di questa sera. Ecco la foto di Lionel Messi sul prato di Anfield pubblicata dai blaugrana: