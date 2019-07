Barcellona, si complica il ritorno di Neymar: deve 35 milioni al fisco

TMW - Lazio, quadriennale per Kiyine: va in prestito alla Salernitana

Operazione importante in prospettiva per la Lazio. Domani il centrocampista del Chievo Verona, Sofiane Kiyine sarà ufficialmente un nuovo giocatore biancoceleste. Contratto quadriennale, a dimostrazione della fiducia verso il calciatore che sarà ceduto in prestito alla Salernitana...