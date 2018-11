Barcellona, si ferma Rakitic: 2-3 settimane di stop per il croato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Brutte notizie per il Barcellona: il club catalano ha reso noto che Ivan Rakitic, uscito infortunato dalla gara tra Croazia e Spagna, ha subito una elongazione del muscolo semimembranoso della gamba destra. Un infortunio che dovrebbe tenerlo fuori per 2-3 settimane: il centrocampista salterà sicuramente la prossima di Champions contro il PSV, più probabile la sua presenza per l'ultima del girone contro il Tottenham.