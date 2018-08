Barcellona, si pensa già al dopo-Suarez. Tre i nomi pesanti in ballo

Come riferito dagli spagnoli di Diario Gol, in casa Barcellona si stanno già valutando le mosse future in sede di calciomercato. Soprattutto per quanto riguarda il reparto avanzato, laddove Luis Suarez si accinge a spegnere trentadue candeline. Proprio l'avanzare dell'età anagrafica sta facendo pensare ai blaugrana di buttarsi sul mercato alla ricerca di un suo successore. E i tre nomi presi in considerazione, si legge, sono tutt'altro che quelli di pesci piccoli: due dei migliori talenti di Premier come Salah e Kane, e il talento messicano Lozano al PSV.