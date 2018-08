Barcellona, si riempie l'infermeria: Cillessen e Samper vanno ko

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Barcellona si fermano Jasper Cillessen e Sergei Samper. Il portiere olandese ha riportato un problema alla costola durante una sessione di allenamento. "La sua disponibilità per le prossime partite dipendera' dal recupero dall'infortunio", comunica il club blaugrana in una nota. Il Barça ha anche annunciato lo stop Sergi Samper. Al 23enne centrocampista è stata diagnosticata una distorsione alla caviglia sinistra.