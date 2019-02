Barcellona, si sblocca il rinnovo di Jordi Alba: decisivo Bartomeu

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Accelerata del Barcellona per il rinnovo di Jordi Alba. Come si legge sulle pagine del Mundo Deportivo infatti, grazie all'intervento del presidente del club blaugrana Josep Maria Bartomeu si è sbloccata la trattativa per il prolungamento del laterale blaugrana, attualmente sotto contratto fino al 2020: per Jordi Alba pronto un rinnovo per altri 5 anni con aumento sostanziale dell'ingaggio.