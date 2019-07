Barcellona, si sblocca la trattativa per Junior Firpo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le dimissioni di Pep Segura avvicinano Junior Firpo al Barcellona. L’obiettivo numero uno per la catena di sinistra è il giocatore del Betis: manca ancora l’accordo tra le parti, come riportato da AS, ma con un’offerta di circa 20 milioni di euro il giocatore può arrivare in blaugrana. Le prossime ore saranno decisive per convincere la società andalusa a cedere il giocatore classe 1996.