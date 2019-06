Barcellona, si valuta il ritorno di Neymar in blaugrana

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Neymar è sempre più lontano dal Paris Saint-Germain. Ormai i rapporti con lo spogliatoio sono ridotti ai minimi termini e il brasiliano potrebbe tornare a Barcellona. Il Mundo Deportivo, nell'edizione odierna, cerca di analizzare al meglio la situazione riguardante l'asso verdeoro. Dal punto di vista tecnico non ci sono molti problemi, ma il club blaugrana non vuole pagare l'ingaggio del giocatore sudamericano. Inoltre ci sono diversi fattori extra-campo che potrebbero complicare un'operazione già difficile, ma non impossibile.