Barcellona, sia Dembélé che Paulinho inseriti nella lista UEFA

C'è Moussa Dembelé, così come Paulinho: il Barcellona riparte dagli ultimi due acquisti per superare la delusione Neymar. I blaugrana, come si legge sul sito dell'UEFA, hanno inserito sia il francese che il brasiliano nell'elenco di giocatori che affronterà la prossima Champions League e quindi la Juventus di Allegri. Di seguito i giocatori inseriti nella lista:

Portieri: Ter Stegen, Cillesen, Ortolà.

Difensori: Semedo, Piquè, Mascherano, Jordi Alba, Digne, Vidal, Umtiti, Vermaelen.

Centrocampisti: Rakitic, Busquets, Denis Suarez, Arda Turan, Iniesta, Rafinha, Paulinho, Deulofeu, Sergi Roberto, André Gomes.

Attaccanti: Luis Suarez, Messi, Dembélé, Alcacer.