Barcellona, sirene inglesi per Rakitic: Manchester United in pressing

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ivan Rakitic può lasciare il Barcellona e il Manchester United non vuole farsi sfuggire una ghiotta occasione. Come riportato dal quotidiano iberico Sport, i red devils si stanno muovendo sul mercato per poter far fronte ad un’eventuale cessione di Paul Pogba. Il centrocampista croato rientra nei piani di Solskjaer, dunque potrebbero esserci eventuali offensive nei prossimi giorni.