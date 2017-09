Barcellona, Soler: "Il Liverpool ieri ci ha chiesto 200 milioni per Coutinho"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Conferenza di fine mercato in casa del Barcellona, dopo una sessione che ha visto il club catalano cedere Neymar al Paris Saint-Germain e acquistare Dembélé dal Borussia Dortmund. Nelle ultime ore, i tifosi speravano di avere Coutinho, ma il direttore sportivo Soler ha spiegato il retroscena che ha portato alla chiusura delle negoziazioni con il Liverpool: "Non abbiamo voluto restare impigliati nella rete di un mercato gonfiato. Dopo settimane di trattative, ieri il Liverpool ci ha chiesto 200 milioni per Coutinho. Non possiamo mettere il club così a rischio". Sui nuovi arrivi, Deulofeu, Dembélé, Semedo e Paulinho: "Deulofeu ha fatto bene all'Everton e al Milan, lo abbiamo osservato e abbiamo deciso di esercitare l'opzione di riacquisto. Avevamo varie opzioni per il terzino, alla fine abbiamo scelto Semedo. Paulinho è costato 40 milioni, è stato un grosso investimento ma ha esperienza e farà ricredere i tifosi scettici. Dembélé è un giocatore giovane, che arriva con grandi aspettative per il presente e il futuro". Poi una battuta su Verratti: "Emery sa che è un giocatore che ci piace".