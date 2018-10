Barcellona, sorriso Messi: torna ad allenarsi con i compagni

© foto di J.M.Colomo

Buone notizie per il Barcellona e contestualmente meno positive per l'Inter: Lionel Messi, dopo l'infortunio accusato al braccio contro il Siviglia, è tornato ad allenarsi sui campi di allenamento del club catalano. Il numero 10 è pronto a tornare in campo e l'occasione giusta potrebbe essere proprio la sfida contro i nerazzurri.