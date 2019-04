Barcellona, sospiro di sollievo per Messi: gli esami escludono lesioni

© foto di J.M.Colomo

Il Barcellona tira un sospiro di sollievo. Gli accertamenti a cui è stato sottoposto oggi Leo Messi hanno infatti dato esito positivo, con la Pulce che nonostante le evidenti ferite dopo lo scontro con Smalling non ha riportato lesioni. In casa Barça c'era preoccupazione soprattutto per una supposta frattura all'osso nasale, ma come detto gli esami di oggi hanno escluso questo scenario. Per questo Messi sarà disponibile già per la sfida con l'Huesca, anche se non è scontato che Valverde decida di schierarlo titolare.