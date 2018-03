Barcellona, Sport in prima pagina: “D10s sarà a Siviglia”

La prima pagina di Sport riporta la notizia della convocazione di Leo Messi per la trasferta a Siviglia. Il Barcellona, dunque, potrà contare sul numero 10 per la sfida alla formazione di Vincenzo Montella. “D10s sarà a Siviglia”, il titolo del giornale in edicola questa mattina. Una brutta notizia per la Roma, che tra pochi giorni sfiderà i catalani in Champions League.