Barcellona, Sport: "Superofferta per Rakitic: 90 milioni"

Scorrendo a ritroso l'archivio delle notizie di TuttoMercatoWeb.com ci si accorge che la prima notizia pubblicata su Lautaro Martinez risale al luglio 2016 e ad un derby di mercato fra Real e Atletico per il suo cartellino. Due anni dopo il talento cresciuto nella fila del Racing...

Napoli, Ancelotti non cambia col Milan: Milik l'ha già conquistato

Marchisio vicino al Principato. Da non scartare la penisola iberica

Fiorentina, crescono gli sponsor per Chiesa. E non è escluso il rinnovo

Niente Monaco per Marchisio. Nel suo futuro Sporting o Zenit

Napoli, Callejon è insostituibile: presto l'incontro per il rinnovo

La possibile rivelazione: Ciano, il sogno A dopo una vita in provincia

Napoli, Verdi era stato acquisto in previsione della cessione di Callejon

La possibile rivelazione: Fabiàn, strappato al Barça per stregare l'Italia

Inter, Candreva non parte e rilancia: sempre più lontana l'ipotesi cessione

La possibile rivelazione: Barrow, una tripletta per ricominciare

La possibile rivelazione: Gleison Bremer: duttilità per la difesa a 3

TOP NEWS Ore 13 - Milinkovic verso il rinnovo. In due per Marchisio

"Superofferta per Rakitic: 90 milioni" titola Sport con il mercato ancora aperto. Il Paris Saint-Germain è pronto a fare follie per il centrocampista croato e sono partiti i primi contatti con il Barcellona.

