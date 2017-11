Barcellona, Sport titola: "Todos con Suarez"

© foto di J.M.Colomo

Luis Suarez, attaccante del Barcellona, è il protagonista della prima pagina odierna di Sport. "Tutti con Suarez", titola il quotidiano che sottolinea come l'uruguaiano abbia chiesto di non partire per la convocazione della sua Nazionale nella pausa del campionato, in modo da riposarsi e fare "un reset fisico e mentale".