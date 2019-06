Barcellona, stabilito l'investimento per de Ligt: deadline a Raiola

© foto di Imago/Image Sport

Il Barcellona non ha nessuna intenzione di partecipare ad aste troppe esose per Matthijs de Ligt. Secondo Mundo Deportivo è stata stabilita la cifra da investire per il giovane difensore dell’Ajax: 80 milioni di euro, non un centesimo. Una sorta di deadline, data al suo agente Mino Raiola che al suo club d’appartenenza. Ai catalani, infatti, non andrebbe giù la trattativa condotta col procuratore italo-olandese, che da questo passaggio vorrebbe guadagnare tra gli 8 e i 10 milioni in commissioni.