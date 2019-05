Barcellona, Suarez: "Abbiamo imparato dagli errori commessi a Roma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luis Suarez, attaccante del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale di ritorno di Champions League contro il Liverpool, sua ex squadra dal 2011 al 2014: "Il Liverpool è un avversario difficile da affrontare, ma anche noi abbiamo alcune armi da mettere in campo e lo dimostra il fatto che siamo in semifinale".

Cosa pensa delle assenze di Salah e Firmino per il Liverpool? "Sono assenze importanti ma noi non cambieremo il nostro modo di proporre gioco. Dobbiamo avere il massimo rispetto per tutti i calciatori di caratura internazionale che hanno in rosa".

Cosa prova a tornare ad Anfield? "E' sempre speciale tornare qui, sono entrato nell'elite del calcio grazie al Liverpool. Ho vissuto momenti straordinari qui e sarà bellissimo giocare ancora in questo stadio con un'altra maglia indosso. Per quello che ho dato negli anni in cui sono stato qui penso che ci saranno più applausi che fischi per me".

Il suo futuro? "Il mio sogno è quello di giocare al Barcellona il più a lungo possibile e conquistare più trofei possibili".

Rischio di un "Roma bis"? "Un anno fa siamo entrati in campo troppo rilassati e abbiamo imparato da quegli errori. Non vogliamo che si ripeta ancora. Dobbiamo stare attenti perché in Europa, in passato, abbiamo preso gol con sufficienza a Parigi, a Roma e a Torino".