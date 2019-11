Barcellona, Suarez: "Demmo il benvenuto a Griezmann un anno fa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luis Suarez ha rilasciato un'intervista a Sport parlando dell'arrivo di Antoine Griezmann: "A che punto procede la sua integrazione? In modo spettacolare. A volte si interpretano male le cose. Tanto Leo (Messi) come io e Geri (Piqué) gli abbiamo dato il benvenuto un anno prima, dicendogli che era un grande giocatore e che era uno dei migliori al mondo. Poi non so cosa sia successo e non avevamo la certezza che sarebbe venuto quest'anno. Lo abbiamo trattato come un valore aggiunto. Poi è chiaro che uno abbia più affinità con alcuni rispetto ad altri e nel suo caso si trova bene con i francesi. Ma con noi a volte beve il mate".