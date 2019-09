© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luis Suarez, attaccante del Barcellona, è intervenuto ai microfoni di Fox Sports Radio. Tra i tanti temi toccati anche la rimonta subita dalla sua ex squadra in Champions League: "Avevo detto ai miei compagni che sarebbe stato difficile. Anfield è un campo molto particolare. Ci eravamo passati già l'anno precedente contro la Roma. La Champions League è una competizione incredibile, se ti rilassi per 30 secondi l'altra squadra ti fa male subito. Non volevo uscire di casa per portare i bambini a scuola. Ho sofferto per giorni, settimane. Non volevo lasciare casa. È stato molto complicato, io e i miei compagni abbiamo vissuto davvero momenti difficili".