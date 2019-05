Barcellona, Suarez e la finale saltata: "Sono stato costretto a operarmi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luis Suarez era assente ieri sera nella Coppa del Re persa dal suo Barcellona contro il Valencia. L'attaccante uruguayano ha voluto precisare, tramite una lettera inserita in un post pubblicato sui suoi profili social, i motivi dell'assenza: "Non so quello che dice la gente, ma io ho iniziato la stagione con un problema alla cartilagine, in molti lo sanno, e ho potuto giocare sopportando il dolore solamente grazie ad un grandissimo lavoro del reparto medico. A loro vanno i miei ringraziamenti per l'impegno. Poi contro il Liverpool ho subito un infortunio al menisco, una rottura per la quale sono stato costretto ad operarmi e a saltare la finale, cosa che non avrei mai voluto fare. Ogni giorno dimostro di essere convinto al 100%, perché è sempre stato il mio sogno giocare qui".