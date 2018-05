Barcellona, Suarez: "Griezmann non arriva a togliere il posto a nessuno"

© foto di J.M.Colomo

L'attaccante del Barcellona Luis Suarez parla così al sito ufficiale di Mundo Deportivo del possibile arrivo di Griezmann in blaugrana: "L'obiettivo è sempre quello di portare giocatori di qualità come Antoine, come prima di lui Dembélé o Coutinho. È un giocatore che influisce molto, ha giocato ad alto livello per molti anni, sempre combattendo per vincere. E' il leader all'Atlético e questo è fondamentale. Sarà il benevenuto, perché non arriva a togliere il posto a nessuno ma con l'ambizione di voler vincere cose importanti".