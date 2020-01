© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ha siglato un gol e fornito un assist, ma tutto questo non è servito a battere l’Espanyol nel derby. Così Luis Suarez ha commentato il 2-2 maturato all’Estadio Cornellà-El Prat: “Ci sono tante cose da migliorare, tutti noi dovremo analizzare questa partita per capire dove abbiamo sbagliato. E’ sempre difficile giocare in questo stadio, ma dopo che l’avevamo ribaltata avremmo dovuto portarla a casa: sono due punti persi. E non può essere una scusa l’espulsione, siamo i campioni in carica e avremmo dovuto fare meglio. Abbiamo l’obbligo di vincere: per questo motivo, adesso che è finito il girone di andata, dobbiamo analizzare tutto e cercare di correggere gli errori”.