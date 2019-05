© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato da BT Sports, il grande ex della semifinale odierna di Champions Luis Suarez ha parlato così del suo ritorno per la prima volta da avversario ad Anfield: "Chiedo scusa ai tifosi del Liverpool per la mia esultanza al Camp Nou. Era una semifinale di Champions, stavo giocando in casa e mi trovavo davanti alla mia gente. Rispetto molto la tifoseria dei Reds, sanno tutti che non esulterei mai dopo una rete ad Anfield".